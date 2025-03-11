Mardin'de refüje çarpan motosikletteki sürücü öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kızıltepe Devlet Hastanesi Kavşağı'nda Mizgin Barış (25) idaresindeki 31 ASJ 912 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, sürücü Barış ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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