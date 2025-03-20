Mardin 1969 Spor, Zonguldak Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı lacivertlilerde idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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