Mardin 1969 Spor, Zonguldak Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 4. Grup 25. hafta maçında konuk edeceği Zonguldak Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 4. Grup 25. hafta maçında konuk edeceği Zonguldak Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, müsabaka 22 Mart'ta Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanacak.
Maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı lacivertlilerde idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girecek.
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