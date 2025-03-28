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        Mardin'de "Ramazan Bayramı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, tüm ekiplerin bayram tatili boyunca 24 saat esaslı görevlerinin başında olacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:29 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:29
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        Mardin'de "Ramazan Bayramı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, tüm ekiplerin bayram tatili boyunca 24 saat esaslı görevlerinin başında olacağını bildirdi.

        Valilikte, Vali Akkoyun başkanlığında İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla "Ramazan Bayramı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Akkoyun, ramazan boyunca Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlıklar tarafından 10 ilçede ihtiyaç sahibi yaklaşık 17 bin 500 aileye 30 milyon lira civarında nakdi yardım yapıldığını, Mardin Büyükşehir Belediyesince şu ana kadar yaklaşık 50 bin gıda kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

        Belediyeye ait aşevinde günlük 4 bin kişilik yemek ve fırında da günlük 10 bin ekmek üretilerek iftar saatinden önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildiren Akkoyun, her gün bir ilçede kurdukları kardeşlik sofrasında 1500 ile 2 bin kişiyle iftar programlarında bir araya geldiklerini belirtti.

        Akkoyun, ramazan ayını huzurla tamamlayarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların ve bayram tatilini geçirmek üzere kente gelen misafirlerin güvenliği ve huzuru için gerekli tedbirlerin en üst düzeyde alındığını vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Bayram süresince turizm şehri Mardinimizde özellikle 1. Cadde'de (eski Mardin'de) oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak 8 noktada 2 bin 500 araçlık otopark hizmeti sunulacaktır. Bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak ve hemşehrilerimizin sevdikleriyle huzurlu bayram geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyemize ait toplu taşıma araçlarımız ücretsiz hizmet verecektir.

        Ayrıca, gıda güvenliği ve hijyen konularında da ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler hız kesmeden devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz, bayram tatili süresince 24 saat esaslı görevlerinin başında olacaktır. İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında Mardin Valiliğimiz koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz 10 ilçemizde bayram süresince günlük 1200 personel ile İl Jandarma Komutanlığımız ise 10 ilçemizde günlük 1300 personel ve 50 dron olmak üzere asayiş ve güvenlik tedbirlerini aldı. Olası durumlara karşı 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 aktif olarak hizmet vermeye devam edecektir."

        Bayram süresince vatandaşların rahat ulaşımı ve trafik konforu için trafik akışının yoğunlaştığı güzergahlarda ilave tedbirlerin alındığını da bildiren Akkoyun, gerekli denetim ve kontrollerin etkin şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanacağını anlattı.

        Vali Akkoyun, Ramazan Bayramı'nın huzur, sağlık, mutluluk, birlik, beraberlik ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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