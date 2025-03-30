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        Mardin Valisi Akkoyun'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:18 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:18
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        Mardin Valisi Akkoyun'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akkoyun, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan ramazanın ardından, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Akkoyun, mesajında şunları kaydetti:

        "Sevinçleri paylaşmak, gönüllerdeki kırgınlıkları kaldırmak, komşularımızı, büyüklerimizi ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi ziyaret etmek, mahzun gönülleri sevindirmek, yetimlerin ve gariplerin tebessümüne vesile olmak, bayram günlerinde her zamankinden daha fazla anlam kazanmaktadır. Gönül coğrafyamızın kanayan yarası Gazze'de yaşanan acıları da yüreklerimizde hissediyor, barış ve huzurun hakim olması için dua ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Mardinli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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