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        AK Parti Midyat İlçe Başkanı Yarış'tan Ramazan Bayramı mesajı

        AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:07
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        AK Parti Midyat İlçe Başkanı Yarış'tan Ramazan Bayramı mesajı
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        AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yarış, mesajında, rahmet, bereket ve yardımlaşmanın ulaştığı ramazan ayını geride bırakırken birlik, beraberlik, sevgi ve dayanışmanın en güzel simgelerinden Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların bir araya gelmenin, kaynaşmanın, bütünleşmenin ortak paydada birleştiği önemli günler olduğunu ifade eden Yarış, şunları kaydetti:

        "Bayramlarımızı üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygularla mübarek Ramazan Bayramı'nın ilçemize, ilimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

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