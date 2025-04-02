Midyat Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde belediyenin nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde belediyenin nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapıldı.
Toplantının ilk oturumunda bu yılın mart ayına ait meclis karar özetleri üyelere dağıtılarak okundu.
Gündemin ikinci maddesinde ise belediye encümeni seçimi yapıldı.
AK Parti Meclis üyeleri Şehmus Tural, Asaf Demirdağ ve Jiyan Gözenoğlu, yapılan oylamada 17 oy alarak encümen üyeliğine seçildi.
Toplantıda faaliyet raporu görüşülerek karara bağlandı.
Belediye Başkanı Şahin nisan ayı belediye meclis toplantısını meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, alınan kararların ilçe için hayırlara vesile olmasını diledi.
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