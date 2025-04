Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Mart ayında Mardin'de PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 9 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanmıştır." dedi.

Vali Akkoyun İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akkoyun, suç oranlarını azaltmayı, huzur ve güven ortamında istikrarı sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda çalışmaları hız kesmeden kararlılıkla sürdüklerini belirten Akkoyun, "Güvenlik kuvvetlerimiz gayretle çalışıp, Mardinli hemşehrilerimizle iletişim ve işbirliği içerisinde, teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Akkoyun, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

"İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital gerekse toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Devletimize huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda büyük destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve yanımızda desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, esenliği, birlik ve beraberliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum."