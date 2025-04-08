Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Mart ayında Mardin'de PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 9 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanmıştır." dedi.

Vali Akkoyun İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akkoyun, suç oranlarını azaltmayı, huzur ve güven ortamında istikrarı sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda çalışmaları hız kesmeden kararlılıkla sürdüklerini belirten Akkoyun, "Güvenlik kuvvetlerimiz gayretle çalışıp, Mardinli hemşehrilerimizle iletişim ve işbirliği içerisinde, teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Akkoyun, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla mart ayında Mardin'de PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 9 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 7 operasyon düzenlenmiş olup 10 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 43 silah ve 291 muhtelif mühimmat ile 40 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir."

Vali Akkoyun, ülkenin güvenliği, huzur ortamının devamı için düzensiz göç ile de mücadelenin sürdüğüne işaret ederek, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 44 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 kişinin yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini kaydetti.

Bir taraftan kolluk kuvvetlerinin kente uyuşturucu madde girişini engellediğini diğer taraftan da uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi için vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Akkoyun, Valilik koordinesinde mart ayı içerisinde 22 bin 637 anne ve anne adayına eğitim verildiğini belirtti.