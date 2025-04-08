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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Mart ayında Mardin'de PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 9 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanmıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:28
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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Mart ayında Mardin'de PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 9 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanmıştır." dedi.

        Vali Akkoyun İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

        Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akkoyun, suç oranlarını azaltmayı, huzur ve güven ortamında istikrarı sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Bu kapsamda çalışmaları hız kesmeden kararlılıkla sürdüklerini belirten Akkoyun, "Güvenlik kuvvetlerimiz gayretle çalışıp, Mardinli hemşehrilerimizle iletişim ve işbirliği içerisinde, teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

        Akkoyun, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Bu anlayışla mart ayında Mardin'de PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 9 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 7 operasyon düzenlenmiş olup 10 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 43 silah ve 291 muhtelif mühimmat ile 40 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir."

        Vali Akkoyun, ülkenin güvenliği, huzur ortamının devamı için düzensiz göç ile de mücadelenin sürdüğüne işaret ederek, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 44 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 kişinin yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini kaydetti.

        Bir taraftan kolluk kuvvetlerinin kente uyuşturucu madde girişini engellediğini diğer taraftan da uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi için vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Akkoyun, Valilik koordinesinde mart ayı içerisinde 22 bin 637 anne ve anne adayına eğitim verildiğini belirtti.

        Akkoyun, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde mart ayı içerisinde toplamda 98 operasyon düzenlenmiş, 124 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 25 kişi gözaltına alınmış, 16 kişi de tutuklanmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde mart ayı içerisinde 61 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 78 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda aranan 690 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca, 'terör', 'ödeme sistemleri' ve 'bilişim suçlarıyla mücadele', 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'suç gelirleriyle mücadele' başta olmak üzere siber suçlar kapsamında 14 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmış, adli mercilerce 9 kişi tutuklanmıştır."

        Geçen ay 1207'si okul servisi olmak 136 bin 546 aracın denetlendiğini belirten Akkoyun, vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet beklediklerini söyledi.

        Mardin'in huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumları ve her bir çalışanıyla verdiği mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Akkoyun, şöyle dedi:

        "İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital gerekse toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Devletimize huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda büyük destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve yanımızda desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, esenliği, birlik ve beraberliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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