Mardin Emniyet Müdürü Buğday'dan Polis Haftası mesajı

Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buğday, mesajında, milletin güvenlik ve huzurunun korunması, ülkede asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için görev yapan emniyet teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası'nı kutlamanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.

Teşkilatlarının 180 yıllık mazisinin nice kahramanın cesaret ve fedakarlık örnekleriyle dolu olduğunu ifade eden Buğday, şunları kaydetti:

"Mardin İl Emniyet Müdürlüğü olarak, şehrimizin huzurunu sağlamak maksadıyla gece gündüz gayretle çalışırken aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin destansı mücadelelerinden ilham alıyor, milletimizin destek ve duasını daima yanımızda hissediyoruz. Şehrimizin huzurunu bozmak isteyenlere karşı verdiğimiz mücadelede bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, devletimizin tüm kurumlarına ve Mardinli hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası vesilesiyle, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve emekli meslektaşlarımızı minnet ve şükranla yad ediyor; şehrimizin ve ülkemizin huzuru için canla başla çalışan tüm meslektaşlarımın ve kıymetli ailelerinin Polis Haftası'nı kutluyorum."