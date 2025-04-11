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        Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımına yeniden başlandı

        Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme iki katın yıkım çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:55
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        Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımına yeniden başlandı
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        Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme iki katın yıkım çalışmalarına başlandı.

        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkımı sürüyor.

        Bu kapsamda 49 yapıda 192 bağımsız bölüm yıkıldı.

        Bu yıl yeniden başlayan çalışmalar kapsamında Ulu Cami Mahallesi'nde son iki katı yaklaşık 50 yıllık betonarme yapı olan 4 katlı binada yıkım işlemi başlatıldı.

        Artuklu Emiri Kutbettin İl Gazi tarafından 1176 yılında inşa ettirilen Ulu Cami'nin siluetini bozan betonarme binanın yıkım çalışmasını izleyen Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ ve Kent Estetiği Daire Başkanı Abdullah Yenigün, yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Arpağ, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla tarihi kentin betonarme binalardan arındırılmasına yönelik çalışmalara yeniden başlandığını söyledi.

        Koruma amaçlı uygulama imar planı içinde daha önce Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve belediye encümenlerinin kararı doğrultusunda 240 bina için yıkım kararı alındığını anımsatan Arpağ, şunları dile getirdi:

        "Ulu Cami minaremizin görüntüsünü engelleyen ve Mardin'den uzakta çekilen bütün fotoğraflarda kötü görünen Ulu Cami Mahallesi 418 ada 3 ve 2 nolu parsellerde bulunan eklentilerin yıkımı için buradayız. Mevcut yıkacağımız yapı, iki katı tescilli bir kültür varlığı. Sonradan üzerine iki kat daha niteliksiz betonarme eklenti yapılmış. 3. ve 4. katın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 175 metrekare betonarme eklentiyi yıkacağız."

        Arpağ, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun başkanlığında açık hava müzesi konumundaki Mardin'in betonarme eklentilerin yıkılması, Birinci Cadde'nin yayalaştırılması, tarihi çarşıların canlandırılması, tarihi çeşmelerin ve ibadethanelerin restorasyonu sürecine hızlı bir şekilde başladıklarını dile getirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destek ve katkısıyla bu çalışmaları sürdürmeye kararlı olduklarının altını çizen Arpağ, dünyada önemli konuma gelen Mardin'i daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

        Kentte kötü görünen betonarme eklentilerin tamamını yıkmayı hedeflediklerini belirten Arpağ, "Tahminimiz bu 240 tespitli yapının dışında takriben bin yapı daha var. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Mardin, bir açık hava müzesi olacak, bu konuda iddialıyız." ifadelerini kullandı.

        Yıkımı gerçekleştirilen yapının sahibi Ahmet Sincar da son iki katı yaklaşık 50 yıllık olan binanın Mardin ve Ulu Cami'nin görüntüsünü bozduğu için belediyeyle görüştüklerini kaydederek, "Üzülsek de ayrıca mutluyuz çünkü Mardin, Ulu Cami minaresi ve kubbesi görüntülere yansıyacak. Mardin Kalesi daha güzel görünecek. Mardin şehrimiz için değer." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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