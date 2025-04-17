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        Nusaybin'de çiftçilere 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde çiftçilere 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:24
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        Nusaybin'de çiftçilere 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde çiftçilere 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Nusaybin Kaymakamlığı iş birliğinde bölge çiftçilerinin üretim potansiyelinin artırılması ve zeytin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi" hazırlandı.

        Projenin öncelikleri arasında tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak, çiftçilere alternatif gelir kaynakları sunmak ve kentin verimli topraklarını daha etkin kullanmak da yer alıyor.

        Proje kapsamındaki çiftçilere düzenli olarak teknik destek sağlanacak, fidanların gelişimi ve verimliliği titizlikle takip edilecek ve çiftçilere her türlü rehberlik hizmeti de sunulacak.

        İlçenin 8 Mart Mahallesi'ndeki spor kompleksi bahçesinde fidan dağıtım töreni düzenlendi.

        Törene katılan Kaymakam Evren Çakır, Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanı Kutbettin Yavuz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Doğan çiftçilere zeytin fidanı dağıttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, üreticinin yanında olmaya ve kırsalda kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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