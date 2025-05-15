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        Mardin'de yağışın ardından gökkuşağı oluştu

        Mardin'de gökyüzü, yağışın ardından oluşan gökkuşağı ile renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:01
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        Mardin'de yağışın ardından gökkuşağı oluştu
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        Mardin'de gökyüzü, yağışın ardından oluşan gökkuşağı ile renklendi.

        Merkez Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

        Yağışın ardından Mardin'in tarihi silüeti üzerinde beliren gökkuşağı gökyüzünü süsledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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