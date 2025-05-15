Mardin'de yağışın ardından gökkuşağı oluştu
Mardin'de gökyüzü, yağışın ardından oluşan gökkuşağı ile renklendi.
Mardin'de gökyüzü, yağışın ardından oluşan gökkuşağı ile renklendi.
Merkez Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından Mardin'in tarihi silüeti üzerinde beliren gökkuşağı gökyüzünü süsledi.
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