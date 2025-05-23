Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Mardin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, farklı adreslere yapılan operasyonlarda, 61,48 gram eroin, 2,70 gram metamfetamin, sentetik ecza ve 0,40 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.