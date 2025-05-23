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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Mardin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:16
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, farklı adreslere yapılan operasyonlarda, 61,48 gram eroin, 2,70 gram metamfetamin, sentetik ecza ve 0,40 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonlarda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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