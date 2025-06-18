Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de dikenli tellere takılan dağ keçisini baba ile oğlu kurtardı

        Mardin'in Midyat ilçesinde dikenli tellere takılan dağ keçisi baba ve oğul tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de dikenli tellere takılan dağ keçisini baba ile oğlu kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde dikenli tellere takılan dağ keçisi baba ve oğul tarafından kurtarıldı.

        Halil Teomay, oğlu Ekmel Teomay ile Bagok Dağları'nın ilçe sınırlarında kalan bir bölgesinde araçla seyahat ederken dikenli tellere takılan dağ keçisini fark etti.

        Spiral makinesiyle telleri kesen Teomay, keçiyi dolandığı tellerden kurtardı.

        Teomay, oğluyla su verdiği keçiyi daha sonra doğaya saldı.

        Keçinin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        - "Böyle bir hayvanı kurtarmak bana nasip oldu"

        Teomay, yaptığı açıklamada, keçinin tellere takılmasından dolayı bitkin düştüğünü söyledi.

        Keçinin iki yavrusunu da gördüğünü fakat onları kayda alamadan kaçtıklarını belirten Teomay, "Mutluyum, böyle bir hayvanı kurtarmak bana nasip oldu. İnşallah herkese örnek olacak bir hareket olmuştur. Hayvanlar velinimetlerimiz ve doğanın en güzel varlıklarıdır. Bir hayvanı kurtarmak bana sanki insanı kurtarmış gibi hissettirdi." dedi.

        Teomay'ın oğlu Ekmel Teomay da babasının keçiyi kurtarmak için verdiği çabayı görünce hayvanları korumak gerektiğini anladığını dile getirdi.

        Teomay, babasının keçiyi kurtarma çabasını cep telefonuyla çektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki baba ve kızı yaralandı
        Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki baba ve kızı yaralandı
        Yanan otomobili, evinin penceresinden kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı
        Yanan otomobili, evinin penceresinden kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı
        Mardin'de YKS saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine iz...
        Mardin'de YKS saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine iz...
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara karne hediyesi
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara karne hediyesi
        Mardin'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletle araca çarptıktan so...
        Mardin'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün motosikletle araca çarptıktan so...
        Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yapınca yaya olarak kaçtı;...
        Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yapınca yaya olarak kaçtı;...