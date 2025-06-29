Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçenin kırsal İlkadım ve Akarsu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için helikopter desteğiyle müdahalelerini sürdürüyor.
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