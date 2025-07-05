Savur'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Mardin'in Savur ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Mardin'in Savur ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Savur Belediyesi ekiplerince Yeni Cami önünde yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran da aşure dağıtımının yapıldığı alanda vatandaşlarla bir araya geldi.
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