Savur Kaymakamı Buyuran esnafı ziyaret etti
Mardin'in Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Mardin’in Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
İlçedeki görevine başlayan Kaymakam Buyuran tarihi çarşıda esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Buyuran talep ve önerileri dinledi.
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