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        Savur Kaymakamı Buyuran esnafı ziyaret etti

        Mardin'in Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:08 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:08
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        Savur Kaymakamı Buyuran esnafı ziyaret etti
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        Mardin’in Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        İlçedeki görevine başlayan Kaymakam Buyuran tarihi çarşıda esnaf ziyaretinde bulundu.

        Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Buyuran talep ve önerileri dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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