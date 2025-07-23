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        Mardin Artuklu Üniversitesinde "Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı" açıldı

        Mardin Artuklu Üniversitesinde "Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:15
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        Mardin Artuklu Üniversitesinde "Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı" açıldı
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        Mardin Artuklu Üniversitesinde "Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı" açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunun 1 Temmuz 2025 tarihli onayı ile resmiyet kazanan "Tespih Tasarımı ve İmalatı Programı" Mardin Meslek Yüksekokulu bünyesinde açıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yerli zanaatın yaşatılmasının ve bilimsel temelde yeniden inşa edilmesinin önemli bir sembolü olarak hayata geçirilen programın sadece bir bölüm değil aynı zamanda kültürel bir vizyonun yansıması olduğunu belirtti.

        Program kapsamında kısa süre içerisinde öğretim elemanı istihdamı yapılması ve tespih tasarım atölyesinin kurulmasının planlandığını ifade eden Özcoşar, uygulamalı eğitim modeliyle öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgilerin kazandırılacağını kaydetti.

        Özcoşar, programın üniversiteye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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