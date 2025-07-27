Mardin'de yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu

Peymaner'in bir süre önce erkek kardeşiyle Almanya'dan Nusaybin'e geldiği ve kardeşinin Almanya'ya dönmesinin ardından evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Peymaner'in cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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