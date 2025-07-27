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        Mardin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 09:54 Güncelleme: 27.07.2025 - 09:54
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        Mardin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Dicle Mahallesi Tunç Caddesi Mısra Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Nazlı Peymaner'den (70) dün haber alamayan Almanya'daki kardeşi, durumu komşularına bildirdi.

        Balkon kapısından eve giren komşuları, Peymaner'i hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Peymaner'in cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        Peymaner'in bir süre önce erkek kardeşiyle Almanya'dan Nusaybin'e geldiği ve kardeşinin Almanya'ya dönmesinin ardından evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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