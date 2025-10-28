Nusaybin'de Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele konulu seminer düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında seminer düzenlendi.

Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda, "Bağımlılık köleliktir" temasıyla düzenlenen seminerde Yeşilay'ın tanıtım videosu izlendi.

Seminerin açılışında konuşan Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, Yeşilay'ın tarihçesinden söz ederek, 1920 yılında kurulan Yeşilay'ın sağlık, aile ve gençlik değerlerini korumayı amaçladığını ve bir asırdan uzun süredir bağımlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Yeşilay İlçe Temsilcisi Abdulgafur Kavak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, sağlıklı nesillerin güçlü yarınların teminatı olduğunu belirtti.

Kavak, "Hep birlikte bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir toplum için el ele verelim." dedi.

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ruhullah Öz de bağımlılığın insanın iradesini zayıflattığını belirterek, bağlılık ve bağımlılığın farklı kavramlar olduğunu vurguladı.