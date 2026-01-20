DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Mardin'de yürüyüşe katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katıldı.



Hatimoğulları ve Bakırhan ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı DEM Parti milletvekilleri, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün aralarında bulunduğu grup, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nden Kışla Mahallesi'ne yürüdü.



Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı.



Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı açıklamada, siyasi partilerin birçoğunun grup toplantısını salı günleri yaptığı söyledi.



"DEM Parti olarak normal şartlarda bugün grup toplantımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmalıydık ama şu an Nusaybin'de sınırın sıfır noktasındayız. 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili hala görüşmeler devam ederken Suriye'de geçici Şam yönetimi ve SDG arasında, öz yönetim arasında görüşmeler devam ederken birden masayı devirip, savaş ve çatışmanın önü açıldı." ifadelerini kullanan Hatimoğulları, bunları kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.



Tuncer Bakırhan da Suriye'deki olaylara değinerek, "Asıl tehdit olan Şara iktidarıdır. Bunu Türkiye kamuoyu çok iyi bilmelidir." dedi.



Bakırhan, "Kürtler o toprakların asli unsurlarından birisidir, yüzyıllardır oradadır ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Daha sonra sınıra doğru yürümek isteyen gruba, güvenlik güçlerince izin verilmedi. Bir süre bekleyen grup, ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi semt pazarına yürüdü.



Hatimoğulları ve Bakırhan ile bazı milletvekilleri, Nusaybin'deki parti binasına geçti.



Gruptan bazıları ise terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşıyarak, sınıra yakın bölgede izinsiz gösteri yapmak istedi, tel örgülere zarar verdi.



Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayan ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edildi. İlçe merkezinde de terör örgütü lehine slogan atan ve sınıra doğru yürümek isteyen gruba izin verilmedi.

