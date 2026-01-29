Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de 39 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği 10 kişi anıldı

        Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt Mahallesi'nde 39 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:54 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 39 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği 10 kişi anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt Mahallesi'nde 39 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

        Başyurt Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya ve beraberindekiler, saldırının gerçekleştirildiği evi ziyaret ederek, yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi.

        Saldırıda yakınlarını kaybeden Hayri Akçay, saldırıda yaşadıkları acıyı dile getirerek, "Olayda en büyüğü 7, en küçüğü 1,5 yaşında olan 4 kardeşim şehit edildi. Onlar Allah’ın izniyle Peygamber Efendimize komşu olacaklar." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Şirin Akçay da aradan geçen uzun yıllara rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, terör örgütü PKK’nın saldırılarını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

        Akçay, "Bizi temsil ettiğini iddia edenler tokat niteliğinde, bizim kanlarımızı döktüler. Yüce Türk milletinin bayrağının inmemesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bizim şehitlerimiz, devletimizden daha büyük değil. Onlar bu vatan için feda olsun." dedi

        Programa, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Şenol Çeliker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        PKK'lı teröristlerin 23 Ocak 1987'de Efeler mezrasına düzenledikleri saldırıda 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de sağanak yağışta kerpiç evin damı çöktü
        Mardin'de sağanak yağışta kerpiç evin damı çöktü
        MARSU Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışmaları yürütüyor
        MARSU Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışmaları yürütüyor
        Mazıdağı Belediyesinin "sahip çıkıldı" dediği sıpa sokağa terk edildi
        Mazıdağı Belediyesinin "sahip çıkıldı" dediği sıpa sokağa terk edildi
        Mardin'de yapı güvenilirliği için istişare toplantısı
        Mardin'de yapı güvenilirliği için istişare toplantısı
        Mardin'de kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu
        Mardin'de kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu
        Nusaybin Kaymakamı Çakır'a belediye başkanlarından ziyaret
        Nusaybin Kaymakamı Çakır'a belediye başkanlarından ziyaret