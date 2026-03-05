Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni" düzenlendi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) düzenlenen "Akreditasyon Sertifika ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni"nde, eğitimlerini tamamlayan 125 kişiye belgeleri teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:40
        Mardin'de "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni" düzenlendi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) düzenlenen "Akreditasyon Sertifika ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni"nde, eğitimlerini tamamlayan 125 kişiye belgeleri teslim edildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanat Akademisi'nde düzenlenen törende Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

        Törende konuşan AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, akredite ekiplerin ve Destek AFAD Gönüllüleri'nin toplumun derdini çözmek için gayret ettiğini söyledi.

        Gönüllülerin son yıllarda depremlerde, sellerde ve salgınlarda saha görevleri yaptığını aktaran Buçan, şöyle konuştu:

        "AFAD gönüllülük sistemine, bugüne kadar 1 milyon 636 bin vatandaşımız başvuru yapmış, 365 bin vatandaşımız online eğitimlerini tamamlayarak temel AFAD gönüllüsü olmuştur. Birebir ağıtım alan destek AFAD gönüllüsü sayımız 81 binin üzerine çıkarılmıştır. Son üç yıl içinde 44 bin 336 AFAD gönüllüsü sahada görev yapmıştır. Bu sayı Mardin'de 496 ile sınırlıdır. Bu sayıyı artırmaya yönelik eğitimlerimizi devam ettiriyoruz."

        Vali Akkoyun, ulusal seviyede akredite olan ekiplere ve AFAD gönüllülerine sertifikalarını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

