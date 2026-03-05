Mardin'de 10 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.





İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ekonomik kayıplara yol açan, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve sigara ticaretine karşı operasyon başlatıldı.



Yapılan operasyonda 10 bin 40 paket kaçak sigara, 1100 ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 100 elektronik sigara ele geçirildi.



Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

