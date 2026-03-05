Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Yeşilay Mardin Şube Başkanı Akdağ kentteki faaliyetlerini anlattı

        Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Mardin Şube Başkanı Akdağ kentteki faaliyetlerini anlattı

        Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Akdağ, Mardin Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) Yeşilay Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam bilinci ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye sürdürdüklerini söyledi.

        Vatandaşları her türlü bağımlılıktan korumak amacıyla farkındalık faaliyetlerini her alanda yürüttüklerini kaydeden Akdağ, bir yandan bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını bir yandan da bağımlılıkla çok önemli mücadele ettiklerini ifade etti.

        Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı Yeşilay olarak vatandaşlara destek olmak için dur durak bilmeden çalıştıklarını aktaran Akdağ, özellikle git gide bir artış gözlenen kumar bağımlılığının toplum ve aileye en fazla zarar veren bağımlığın başında geldiğini vurguladı.

        Aynı zamanda internet bağımlılığın da çok ciddi olumsuzluklarının bulunduğunu altını çizen Akdağ, şunları kaydetti:

        "Mecliste bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçmesini istiyoruz ve destekliyoruz. Amacımız Çocuklardan tutun yaşlılara kadar sağlıklı nesil sağlıklı gelecek. Her bağımlılık türünün yanına sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı yaşamı da dahil ediyoruz. Bugün birey sağlıklı değilse, birey problemli ise bu aileye yansır. Yine sağlıklı bir aile değil ise toplumu ve ülkenin tamamını olumsuz bir şekilde etkiler maalesef. Bu yılki mottomuz 'Sen de Yeşilaycısın'. Yani 86 milyonun tamamının Yeşilaycı olması."

        Akdağ, bağımlılıkla mücadele konusunda kendilerine destek veren Vali Tuncay Akkoyun'a da teşekkür etti.

        YEDAM Halkla İlişkiler Uzmanı Lokman Günlüoğlu da merkezde 2021'den beri alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda problem yaşayanlara ve ailelerine hizmet sunduklarını bu süre içerisinde 3 bin 347 görüşme gerçekleştirdikleri aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Mardin'deki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'deki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni"...
        Mardin'de "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni"...
        Mardin'de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de 10 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de 10 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'deki kazada ölen Kadir Can, toprağa verildi
        Mardin'deki kazada ölen Kadir Can, toprağa verildi
        Mardin'de bağırsağı delik olarak dünyaya gelen bebek tedavi edildi
        Mardin'de bağırsağı delik olarak dünyaya gelen bebek tedavi edildi