Mardin Artuklu Üniversitesinden yeni öğrenciler için tanıtım çalışması

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde yeni gelecek öğrenciler için tanıtım çalışması yapıyor.

MAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, YKS sınavı sonrası puanların açıklanmasının ardından, öğrencilerin yoğun bir tercih belirleme sürecine girdiği belirtilerek, bu kapsamda yoğun bir tanıtım çalışması gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, “İlk olarak YÖK tarafından düzenlenen YÖK Sanal Fuarına katılım sağlanmış olup, sanal ortamda üniversiteyi tanıtıcı bilgi ve belgelere erişim imkanı sağlanmıştır. Ayrıca farklı bölümlerde görev yapan akademisyenlerimiz, bölümlerini tanıtmak amacıyla interaktif canlı yayınlara katılarak, öğrencilerden gelen sorulara cevap vermişlerdir. Bunun yanı sıra Mardin’e hizmet etme amacında olan çeşitli kuruluşlarla işbirliğine gidilerek İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Hatay’da şehir merkezlerinde bulunan billboardlara üniversiteyi tanıtıcı afiş ve görseller asılmıştır. Yine sosyal medya platformlarına il bazlı reklamlar verilmiştir” denildi.

MAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği açıklamasında ayrıca “Bütün bu çalışmalar sonucunda üniversitemize ciddi bir teveccüh olduğu, gerek sosyal medya kanallarından gelen mesajlar gerek bu mecrada yapılan tanıtım çalışmalarının izlenme sayıları ve gerek de birebir alınan geri bildirimler yoluyla görülmektedir. Örneğin sosyal medya platformlarından Instagramda yayınlanan reklamlar toplamda 390 bin erişim ve 404 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaşmıştır. Yine bir başka sosyal medya platformu olan Facebooktaki reklamlar ise 117 binden fazla erişime ve yaklaşık 150 bin gösterim sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçilmesinin planlandığı 1 Ekim 2020 sonrası öğrencilerimizin de aramıza katılmasıyla eğitime sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde başlamayı düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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