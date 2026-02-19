ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet kalben yapılan bir yöneliştir ve orucun geçerli olması için şarttır. Ramazan orucuna niyet ettim Allah'ım senin rızan için oruç tutmaya diyerek niyet edilir. Ayrıca sahura kalkmak da niyet yerine geçer.