        Ramazan ayının başlamasının ardından, Mardin iftar vakitleri araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İmsakiye verileri doğrultusunda her ilin iftar ve sahur vakitleri netlik kazandı. Mardin'in 10 farklı ilçesinde coğrafi konum sebebiyle iftar saatleri farklılık gösterebiliyor. Peki, Mardin'de ilk iftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanı ne zaman okunuyor? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 19.02.2026 - 15:29 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:29
        Ramazan İmsakiyesi ile birlikte 81 ilin ezan vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği vakitler, coğrafi konum ve gün uzunluğuna göre hesaplanıyor. İmsakiye doğrultusunda Mardin ilinin ilk iftar saati belli oldu. Bu kapsamda “Mardin’de ilk iftar saat kaçta idrak edilecek, akşam ezanı ne zaman okunacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        MARDİN İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Mardin İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.35'te bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.07 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.22'de okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.33 olacak.

        MARDİN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar

        MARDİN İMSAKİYE 2026

        Mardin’in farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Mardin İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Mardin Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        - Artuklu (merkez) - Dargeçit – Derik – Kızıltepe

        - Mazıdağı - Midyat - Nusaybin - Ömerli - Savur – Yeşilli

        Mardin’in tüm ilçelerinin verilerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        MARDİN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Niyet kalben yapılan bir yöneliştir ve orucun geçerli olması için şarttır. Ramazan orucuna niyet ettim Allah'ım senin rızan için oruç tutmaya diyerek niyet edilir. Ayrıca sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
