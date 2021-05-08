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Mardin Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Rümeysa Feyza Dilekoğlu, bir süre önce Fındık isimli muhabbet kuşunu kaybetti. Fındık'ı kendi resmettiği bir ilanla aramaya başlayan Rümeysa, ilanında kuşun fiziksel özelliklerini de vurgulayarak bulana 100 TL vadetti.

Kayıp muhabbet kuşu henüz bulunamadı ama Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Rümeysa'yı teselli edecek bir sürpriz hazırladı.

— Mahmut Demirtaş (@mahmutdemirttas) May 6, 2021

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Vali Demirtaş, "Küçük hemşehrimiz kaybolan muhabbet kuşunu duvar ilanı ile aramış. Her ne kadar kaybolan kuşunu bulmayı arzu etmiş olsak da, bulamayıp kendisine yeni bir dost hediye ettik. Çocuklarımızın sevgi ve merhameti ile dünya daha güzel olacak..." dedi.