Margot Robbie, 3 günde çöktü

Son yılların en güzel ve en başarılı oyuncusu olarak gösterilen Margot Robbie, yeni filmi 'Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk' ile kariyer basamaklarını tırmanmaya hızla devam etmek istese de filmin açılış gişesi, tam hayal kırıklığı yarattı.

Margot Robbie'nin, eşi Tom Ackerley ile bebeklerine kavuştuktan sonra çektiği ilk film olan 'Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk', gişede büyük bir çöküş yaşadı.

Margot Robbie'nin, başrolünü Colin Farrell ile paylaştığı film, eleştirmenlerden de karışık yorumlar almıştı. Bazıları; filmi beğenirken bazıları da çok iyi bulmadıklarını beyan etmişti.

TÜRKİYE'DE DE AZ İZLENDİ Türkiye'de 6.713 kişi ve 1.932.284 liralık hasılatla açılan 'Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk'un maliyetini çıkarması zor görünüyor.

45 milyon dolar bütçeyle çekilen 'Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk', küresel ölçekte 3.330 salonda gösterime girerken hasılatı sadece 8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu da 3 gün boyunca 5 seansın toplamı olarak ortalama 150 izleyiciye denk geliyor.

