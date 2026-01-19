Margot Robbie, Dünya Ayak Güzeli seçildi

Son yılların en beğenilen ve en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Margot Robbie, bu kez oyunculuğuyla değil, hakkında ortaya atılan ilginç bir iddiayla gündeme geldi.

Robbie'nin ayaklarının yeniden 'Dünya Ayak Güzeli' seçildiği ve bunun ilk olmadığı, ünlü oyuncunun bu ünvanı üçüncü kez aldığı yönündeki iddialar sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

Robbie, daha önce verdiği röportajlarda bu ilgi karşısında şaşırdığını ancak rahatsız olmadığını dile getirmişti. Google'da adını arattığında 'Margot Robbie'nin ayakları' ifadesinin üst sıralarda çıkmasına dikkat çeken oyuncu, insanların bu ilgisini 'hoş bir iltifat' olarak gördüğünü ve bundan gurur duyduğunu söylemişti.

Fotoğraflar: Shutterstock, DepoPhoto