Margot Robbie: Para Avcısı filminde tamamen çıplak olmayı ben istedim
'Para Avcısı' (The Wolf of Wall Street) filmiyle Hollywood'da kalıcı bir yer edinen Margot Robbie, filmdeki meşhur çıplak sahnesini yıllar sonra anlattı: Yönetmen 'Bornoz giyebilirsin' dedi ama ben tamamen çıplak kalmayı tercih ettim
Margot Robbie, özgünlüğe olan bağlılığının onu 'Para Avcısı' (The Wolf of Wall Street) filminde tamamen çıplaklık konusunda ısrarcı olmaya ittiğini açıkladı.
34 yaşındaki 'Barbie' filmi yıldızı, 2013 yapımı filmde yönetmen Martin Scorsese'nin başlangıçta sahneyi onun rahat edeceği şekilde ayarlamaya açık olduğunu, ancak kendisinin aynı fikirde olmadığını söyledi.
Margot Robbie, 82 yaşındaki yönetmenin "Rahat değilsen belki bornoz giyebilirsin" dediğini aktardıktan sonra ekledi: Ben de cevap olarak dedim ki; "Onun o sahnede yapacağı şey bu değil. Önemli olan, tamamen çıplak çıkması. Oynadığı kart bu".
Talking Pictures adlı podcast yayınında konuşan Robbie, Naomi Lapaglia rolünü üstlenmek için birden fazla girişimde bulunması gerektiğini açıkladı.
"Menajerlerim yeterince iyi olmadığı için seçmeleri beş kez yeniden yapmamı istedi" diyen Margot Robbie, Naomi karakterinin Jordan Belfort karakterinin yüzüne su fırlattığı önemli seçme sahnesi için, "Leonardo DiCaprio'yu şu anda öpebilirim ve bu harika olurdu diye düşündüm" dedi.
Seçme sahnesini anını Robbie şöyle anlattı: Bunu tüm arkadaşlarıma anlatmak için sabırsızlanıyordum. Ve sonra düşündüm ki... Hayır. Ve suratına yumruk attım. Sonsuzluk gibi gelen bir süre boyunca ölüm sessizliği vardı ama muhtemelen üç saniyeydi. Sonra kahkahalarla gülmeye başladılar. Leo ve Marty o kadar çok gülüyorlardı ki 'Bu harikaydı' dediler. Tutuklanacağımı düşünüyordum, bunun bir saldırı olduğundan oldukça emindim.
Margot Robbie, deneme sahnesinde yumruk atma anı sonrası kendi kendi kendine kızdığını şu sözlerle anlattı: 'Bir daha asla çalışmayacaksın, hatta bunun yüzünden hapse gireceksin, seni aptal. Ayrıca neden ona bu kadar sert vurmak zorundaydın, daha hafif yapmalıydın' dedim kendi kendime.
Yönetmenliğini Martin Scorcese'nin üstlendiği film, Amerikan borsasında komisyoncu olan Jordan Belfort'un biyografisinin bir uyarlamasıydı. Leonardo DiCaprio ile birlikte rol alan Robbie, bu filmle kendine Hollywood'da kalıcı bir yer edindi.
Tom Ackerley ile evli olan Avustralyalı oyuncu, 17 Ekim'de ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Çiçeği burnunda anne, oyunculuğun yaınında, bir gün yönetmenlik yapma arzusunu dile getirirken, "Yönetmenliği her zaman bir hak olarak değil, bir ayrıcalık olarak düşündüm" dedi.