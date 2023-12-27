Mariah Carey'den ayrılan Bryan Tanaka'dan açıklama

2006'da aşk yaşamaya başlayan Mariah Carey ile Bryan Tanaka çiftinden kısa bir süre önce hayranlarını üzen bir haber gelmişti. Carey ile Bryan, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı.

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"FARKLI YOLLARA GİRME KARARIMIZ KARŞILIKLIDIR"

"Sevgili dostlar ve hayranlar" diye söze başlayan Bryan Tanaka, "Birlikte geçirdiğimiz yedi olağanüstü yılın ardından Mariah Carey ile dostane ayrılığımızla ilgili bu kişisel güncellemeyi karışık duygularla paylaşıyorum. Farklı yollara girme kararımız karşılıklıdır. Ayrı yolllarda ilerlerken bunu derin bir saygı ve büyük bir sevgiyle yapıyoruz" dedi.

Bryan Tanaka, sözlerine "Paylaştığımız paha biçilmez zaman için şükran duyuyorum. Yarattığımız anılar ve sanatsal işbirlikleri kalbime sonsuza kadar kalbime kazındı" diye devam etti.