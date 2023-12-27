Mariah Carey'den ayrılan Bryan Tanaka'dan açıklama
ABD'li şarkıcı Mariah Carey ile 7 yıldır birliktelik yaşadığı dansçı Bryan Tanaka ilişkisini sonlandırmıştı. Tanaka, ayrılık haberlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak dostça ayrıldıklarını duyurdu
2006'da aşk yaşamaya başlayan Mariah Carey ile Bryan Tanaka çiftinden kısa bir süre önce hayranlarını üzen bir haber gelmişti. Carey ile Bryan, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı.
Bryan Tanaka, ayrılık haberlerinin ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"FARKLI YOLLARA GİRME KARARIMIZ KARŞILIKLIDIR"
"Sevgili dostlar ve hayranlar" diye söze başlayan Bryan Tanaka, "Birlikte geçirdiğimiz yedi olağanüstü yılın ardından Mariah Carey ile dostane ayrılığımızla ilgili bu kişisel güncellemeyi karışık duygularla paylaşıyorum. Farklı yollara girme kararımız karşılıklıdır. Ayrı yolllarda ilerlerken bunu derin bir saygı ve büyük bir sevgiyle yapıyoruz" dedi.
Bryan Tanaka, sözlerine "Paylaştığımız paha biçilmez zaman için şükran duyuyorum. Yarattığımız anılar ve sanatsal işbirlikleri kalbime sonsuza kadar kalbime kazındı" diye devam etti.
Mariah Carey'nin eski eşi Nick Canon ile Moroccan ve Monroe adında ikiz çocukları için de konuşan Bryan Tanaka, "Mariah'nın ailesine olan bağlılığı ve mesleğine olan bağlılığı, ortak yolculuğumuz sırasında bize ilham verdi. Mariah'ya ve onun inanılmaz çocuklarına olan sevgimi ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Sıcaklığı ve nezaketi hayatımı kelimelerin anlatamayacağı şekilde zenginleştirdi" dedi.
Bu dönemde mahremiyet, saygı ve anlayış beklediğini ifade eden Bryan Tanaka, "Hayranların gösterdiği sevgi ve destek bir güç ışığı oldu ve beni cesaretlendirmeye devam eden teşvik için son derece minnettarım. İlhama, dansa ve yaratıcı sanatlara olan tutkumun ilerleyen bölümlerde yankılanacağını bilerek yolculuğuma devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
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