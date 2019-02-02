ABD’li sanatçı Mariah Carey, Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivistlere destek için konserini iptal etmesi çağrısı rağmen ülkede sahne aldı.

Hayranlarına, "Sizinle burada olmaktan mutluyum" diyen Carey, verdiği konserin ardından da tepki topladı.

Uluslararası bir golf turnuvası kapsamında düzenlenen konserde DJ Tiesto, Sean Paul ve Yemen doğumlu şarkıcı Balqees Fathi ile sahneye çıkan Carey, Suudi Arabistan'da sahne alan uluslararası üne sahip ilk kadın sanatçı oldu.

Suudi Arabistan’ın, son günlerde halkı rahatlatmak ve eğlendirmek için çok sayıda konserler ve eğlence programları organize ettiği ve önümüzdeki günlerde düzenlemeye devam edeceği öğrenildi.