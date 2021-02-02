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MARİLYN MANSON KİMDİR?

Gerçek adıyla Brian Hugh Warner ya da sahne adıyla Marilyn Manson 5 Ocak 1969 tarihinde Canton ABD'de dünyaya geldi. Amerikalı şarkıcı. Kendi adını taşıyan Marilyn Manson grubunun lideridir. Adını dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe ve seri katil Charles Manson'dan almıştır.

MARİLYN MANSON BİYOGRAFİ

Manson, Canton, Ohio'da doğdu. Barbara Warner Wyer ve Hugh Angus Warner'ın tek çocuğudur. Alman kökenlidir. Otobiyografisi The Long Hard Road Out of Hell'de büyükbabasının zoofili ve sadomazoşizm gibi cinsel fantezileri ile ilgili iddialarda bulundu.

Çocukluğunda babası Roma Katolik kilisesinden olmasına rağmen annesinin Episkopal kilisesine katıldı.[18][19] Birinci ve onuncu sınıf arasında Heritage Hristiyan Okulu'nda okudu. Bu okulda öğretmenleri öğrencilere hangi tarz müzikleri dinlememeleri gerektiğini anlatırken Warner bu şarkılardan çok etkilendi. Daha sonra GlenOak Lisesi'ne geçti ve 1987'de buradan mezun oldu. Ailesi ile taşındıktan sonra, Fort Lauderdale'deki Broward Community College'a yazıldı. Gazetecilik okuyan Warner, 25th Parallel adlı bir müzik dergisinde makale yazarak deneyim kazandı. Bu sayede My Life with the Thrill Kill Kult, The Perfect, ve Nine Inch Nails'ten Trent Reznor gibi kendisini etkileyen müzisyenlerle tanıştı.

Manson'ın annesi 13 Mayıs 2014'te Alzheimer hastalığı tanısı konulduktan sekiz sene sonra öldü. Babası ise 7 Temmuz 2017'de öldü.

MARİLYN MANSON ALBÜMLERİ

1994 - Portrait of an American Family

1995- Smells Like Children

1996 - Antichrist Superstar

1998 - Mechanical Animals

2000 - Holy Wood

2003 - The Golden Age of Grotesque

2007 - Eat Me, Drink Me

2009 - The High End of Low

2012 - Born Villain

2015 - The Pale Emperor

2017 - Heaven Upside Down

2020 - We Are Chaos