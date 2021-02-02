Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Marilyn Manson kimdir, gerçek adı ne? Marilyn Manson kaç yaşında? İşte Marilyn Manson şarkıları

Oyuncu Evan Rachel Wood'un, bir dönem birlikte olduğu müzisyen Marilyn Manson'ın tacizine uğradığına dair yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Müzik tarzıyla ve fiziksel görtünüşüyle dikkat çeken Marilyn Manson kimdir, gerçek adı ne? Marilyn Manson kaç yaşında? İşte Marilyn Manson şarkıları

Marilyn Manson kimdir, gerçek adı ne? Marilyn Manson kaç yaşında? İşte Marilyn Manson şarkıları

Marilyn Manson adı bu kez tacizle gündeme geliyor. Eski sevigilisi Evan Rachel Wood'u taciz ettiği suçlamasıyla konuşulan Marilyn Manson araştırılıyor. Marilyn Manson kimdir, gerçek adı ne? Marilyn Manson kaç yaşında? İşte Marilyn Manson şarkıları

MARİLYN MANSON KİMDİR?

Gerçek adıyla Brian Hugh Warner ya da sahne adıyla Marilyn Manson 5 Ocak 1969 tarihinde Canton ABD'de dünyaya geldi. Amerikalı şarkıcı. Kendi adını taşıyan Marilyn Manson grubunun lideridir. Adını dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe ve seri katil Charles Manson'dan almıştır.

MARİLYN MANSON BİYOGRAFİ

Manson, Canton, Ohio'da doğdu. Barbara Warner Wyer ve Hugh Angus Warner'ın tek çocuğudur. Alman kökenlidir. Otobiyografisi The Long Hard Road Out of Hell'de büyükbabasının zoofili ve sadomazoşizm gibi cinsel fantezileri ile ilgili iddialarda bulundu.

Çocukluğunda babası Roma Katolik kilisesinden olmasına rağmen annesinin Episkopal kilisesine katıldı.[18][19] Birinci ve onuncu sınıf arasında Heritage Hristiyan Okulu'nda okudu. Bu okulda öğretmenleri öğrencilere hangi tarz müzikleri dinlememeleri gerektiğini anlatırken Warner bu şarkılardan çok etkilendi. Daha sonra GlenOak Lisesi'ne geçti ve 1987'de buradan mezun oldu. Ailesi ile taşındıktan sonra, Fort Lauderdale'deki Broward Community College'a yazıldı. Gazetecilik okuyan Warner, 25th Parallel adlı bir müzik dergisinde makale yazarak deneyim kazandı. Bu sayede My Life with the Thrill Kill Kult, The Perfect, ve Nine Inch Nails'ten Trent Reznor gibi kendisini etkileyen müzisyenlerle tanıştı.

Manson'ın annesi 13 Mayıs 2014'te Alzheimer hastalığı tanısı konulduktan sekiz sene sonra öldü. Babası ise 7 Temmuz 2017'de öldü.

MARİLYN MANSON ALBÜMLERİ

1994 - Portrait of an American Family
1995- Smells Like Children
1996 - Antichrist Superstar
1998 - Mechanical Animals
2000 - Holy Wood
2003 - The Golden Age of Grotesque
2007 - Eat Me, Drink Me
2009 - The High End of Low
2012 - Born Villain
2015 - The Pale Emperor
2017 - Heaven Upside Down
2020 - We Are Chaos

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İlk Türk kadın doktor Safiye Ali'nin doğum günü! Safiye Ali kimdir?
BİYOGRAFİİlk Türk kadın doktor: Safiye Ali!
Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Yunus Emre Karabacak babası kim?
BİYOGRAFİSurvivor Yunus Emre Karabacak kimdir?
Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen detaylar
BİYOGRAFİSurvvior Çağrı kimdir?
Survivor Öykü Çelik kaç yaşında? Survivor Öykü kimdir, nereli? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Çelik kimdir?
Survivor 2021 Sergen kimdir? Survivor Sergen Bayar nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Sergen kimdir?
Survivor Merve kimdir? Survivor 2021 Merve Aydın nereli ve kaç yaşında? İşte mesleği
BİYOGRAFİSurvivor Merve Aydın kimdir?
Survivor Aleyna kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna kimdir?
Survivor Ayşe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Ayşe kimdir?
Survivor Baran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Baran Köse hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Baran kimdir?
Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman evli mi, nereli? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Duygu kimdir?