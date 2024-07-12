Mario Balotelli, Corinthians ile anlaşmaya vardı

Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, Brezilya Seria A ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli golcünün Brezilya ekibi ile kısa süre içerisinde imza için masaya oturması bekleniyor.

İLK KEZ AVRUPA DIŞINDA FORMA GİYECEK

Kariyerinde önemli takımların formasını terleten deneyimli golcü Brezilya ekibi Corinthians'a imza atması halinde kariyerinde ilk defa Avrupa dışına çıkacak. Mario Balotelli, Manchester City, Liverpool, Inter ve Milan gibi dev kulüpler başta olmak üzere Nice, Marsilya, Sion, Brescia, Monza ve Lumezzane takımlarında forma giydi. REKLAM A.DEMİRSPOR PERFORMANSI