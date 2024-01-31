Haberler Magazin Mario Levi kimdir? Ünlü yazardan acı haber: Mario Levi öldü mü, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Ünlü yazar Mario Levi hayatını kaybetti! Mario Levi kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar Mario Levi'den acı haber geldi. İstanbul aşığı olarak tanınan Mario Levi 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından "Mario Levi kimdir, neden ve kaç yaşında öldü?" soruları gündem oldu. İşte, Levi'nin hayatı ve kariyeri... Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:54 facebook

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Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Levi, kariyeri boyunca "İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza attı. Peki, Mario Levi kimdir? İşte, hayatı...

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MARIO LEVI HAYATINI KAYBETTİ Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Levi'nin vefat haberi Buart Art Sanat Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.