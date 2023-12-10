Marius Sumudica'dan 3 yerli oyuncu kuralına tepki!

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Sumudica, "Aslında ilk yarı çok kötü oynamadık ve rakibi iyi kapattık ama ikinci yarının hemen başında golü yedik. Oyuncularımı uyarmıştım. Ama zorlu bir takıma karşı oynadık. Üst üste goller yiyince oyunu kontrol edemedik" diye konuştu.

REKLAM "TARAFTARIN TEPKİYİ SUMUDICA'YA DEĞİL BAŞKALARINA GÖSTERMELERİ LAZIM" Maç sırasında taraftarların tepkisi ile ilgili de konuşan ve kendisine tepki gösterilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Sumudica, "Taraftarların tepkisini de anlıyorum ama tepkiyi Sumudica’ya değil başkalarına göstermeleri lazım. Ben buraya gelince 15 puan topladım, 10 gol yemiş, 1 gol atmıştı takım. Bu takımı ben kurmadım. Taraftarların bu takım neden oynamıyor tepkilerine şöyle cevap vereyim; bu takım 3 yıl önce iyi oynarken takımı ben kurmuştum. Şu an için taraftarın bize destek olmazı lazım. Bu takımın 7-8 transfere ihtiyacı var. Yoksa ligde kalma şansımız çok az" ifadelerini kullandı. SUMUDICA DA 3 YERLİ OYUNCU KURALINA TEPKİ GÖSTERDİ Ligde uygulanan 3 yerli oyuncu kuralı nedeniyle kadro kurmakta ve değişiklik yapmakta zorlandıklarını da ifade eden Sumudica, "Bugün Ogün’ü değiştirmek istiyordum ama 3 yerli kuralı nedeniyle o mevkiiye koyabileceğim başka oyuncu yoktu. Furkan sakat, orta sahada başka oynayacak Türk oyuncumuz yok. Mustafa’yı sağ bekte kullanıyoruz ama esas mevkiisi ön taraf. Ertuğrul ve Arda stoper, Oğulcan zaten sahadaydı" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GENEL PROBLEMİ HERKES FUTBOLU BİLİYOR VE HERKES TEKNİK DİREKTÖR" Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren ve Gaziantep ekibiyle 3 yıl önce çok başarılı işlere imza attıklarını söyleyen Rumen teknik adam, "Türkiye’nin genel problemi herkes futbolu biliyor ve herkes teknik direktör. Üç yıl önce takım çok iyi giderken ben takımdan gönderildiğimde neden taraftarlar tepki göstermedi. Ben ilk geldiğim yıl 8. olduk, sonraki sezon 3. iken takımdan ayrıldım. Toplam 20 maç aralıksız gol attık, kendi sahamızda kaybetmeme serisi yakaladık. Şimdi bunların sorumlusu ben miyim? Başkanla ve yönetimle toplantı yapar mıyız bilmiyorum ama ben para için değil, bu takım için buradayım" dedi. "EN AZ 6-7 TRANSFER YAPMAZSAK İŞİMİZ ZOR" Takımın ligde kalabilmesi için devre arası en az 6-7 transfere ihtiyaç olduğunu belirten Sumudica, "Devre arasında en az 6-7 transfer yapmazsak işimiz zor. Nita bugün çok iyi oynadı, Dragus kötü bir futbolcu mu? Ben burada olmasaydım bu oyuncular buraya gelmezdi. Futbolcuları eleştirmek isteyenler, beni eleştirmek isteyenler bunu yapabilir ama bu takımı ben kurmadım. Bugün sistemsel bir değişiklik yaptık. Bu oyunla Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 8 dakikada 2 gol attık. Bugün de bu sistemle oynadık. Bugünkü maçta da farklı sistemle başlasaydık sonucun farklı olacağının garantisi var mıydı? Transfer döneminde istediğim futbolcular gelirse ligde kalacağız" diye konuştu.