Mark Ruffalo: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm

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Bir gece rüyasında beyninde tümör olduğunu gören ve kısa bir süre sonra da kendisine teşhisin konulduğunu söyleyen Mark Ruffalo, o anları "Daha önce gördüğüm hiçbir rüyaya benzemeyen çılgın bir rüya gördüm ve gece 3'te uyandım. Rüyamda beynimde bir tümör vardı ve bununla hemen başa çıkmam gerekiyordu" sözleriyle aktardı.

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Kulak enfeksiyonu dışında herhangi bir semptom göstermeyen Mark Ruffalo, bu rüyanın ardından doktora gidip tomografi çektirdi. Sonuçları çıktıktan sonra yaşananları anlatan Mark Ruffalo, "Hemşire doktoru çağırdı, diğer odada konuştuklarını duyabiliyordum. Doktor içeri girdi, zombi gibi görünüyordu ve 'Sol kulağınızın arkasında golf topu büyüklüğünde bir kitle var ve bu kitlenin ne olduğunu bilmiyoruz. Biyopsi yapılana kadar bir şey söyleyemeyiz' dedi" şeklinde konuştu.