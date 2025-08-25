Habertürk
        Mark Ruffalo'dan 'Gazze' çağrısı - Magazin haberleri

        Mark Ruffalo'dan 'Gazze' çağrısı

        ABD'li ünlü oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları ve kıtlığa neden olan ablukası altındaki Gazze için somut adımlar atmaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 10:37 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:51
        "Başkan Trump, bir şeyler yap!"
        Süper kahraman filmlerinde canlandırdığı 'Hulk' rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlık nedeniyle insani kriz yaşanan Gazze'ye destek verdi.

        Hulk, Marvel Comics adlı çizgi roman üreticisinin ortaya çıkardığı bir hayali kahramandır.

        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğuna dikkati çeken Ruffalo, Donald Trump'ın yanı sıra Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine karşı adım atmaları için çağrı yaptı.

        Mark Ruffalo; "Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap" dedi.

        Gazze'de kıtlık yaşandığının Birleşmiş Milletler (BM) destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından doğrulandığını hatırlatan Mark Ruffalo; "Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor" ifadelerini kullandı.

        Mark Ruffalo, Gazze'nin açlıktan ölmesine izin verilmemesi ve kalıcı barışın sağlanması için insanların seslerini çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

        GAZZE'DE KITLIK İLAN EDİLDİ

        IPC, Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen 5'inci seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti. BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.

        #gazze
        #Mark Ruffalo
