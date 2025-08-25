Mark Ruffalo'dan 'Gazze' çağrısı

Süper kahraman filmlerinde canlandırdığı 'Hulk' rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlık nedeniyle insani kriz yaşanan Gazze'ye destek verdi.

Hulk, Marvel Comics adlı çizgi roman üreticisinin ortaya çıkardığı bir hayali kahramandır.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğuna dikkati çeken Ruffalo, Donald Trump'ın yanı sıra Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine karşı adım atmaları için çağrı yaptı.

Mark Ruffalo; "Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap" dedi.

Gazze'de kıtlık yaşandığının Birleşmiş Milletler (BM) destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından doğrulandığını hatırlatan Mark Ruffalo; "Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor" ifadelerini kullandı.