Türkiye’nin gelecek yüzyılına ışık tutma hedefi doğrultusunda içeriği planlanan konferansta, alanının uzman isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

2000 yılından bu yana Yürekli Konferansları tarafından düzenlenen ve 20 yıldır Yapı Kredi World’ün ana sponsorluğunda gerçekleştirilen MARKA Konferansı’nın Cumhuriyet’in 100. yılına adadığı büyük buluşması için geri sayım başladı.

2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’un ikonik binalarından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek, MARKA Konferansı, Türkiye’nin yeni yüzyılını şekillendirecek fikirleri ortaya çıkarmayı ve iş dünyasının geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.

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Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV’nin medya ortakları olduğu Marka Konferansı, alanlarının uzman isimlerini aynı çatı altında buluşturacak.

60'IN ÜZERİNDE KONUŞMACI

İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliği, eğitim ve mülteci sorunu, azınlık psikolojisi, ötekileştirme ve iklim krizi gibi konuların mercek altına alınarak çözüm önerilerinin sunulacağı MARKA Konferansı’nda; hipergerçeklik, sürdürülebilir moda, mikro tarım teknolojisi ve derin uzay iletişimi gibi kavramlar üzerinden yenilikçi konseptler ve yaratıcı fikirler paylaşılacak.

Türkiye ve dünyadan birçok özel isim, bu yıl da MARKA Konferansı sahnesinde yer almak üzere İstanbul’a gelecek. 20 yıldır MARKA Konferansı ile özdeşleşen BJ Cunningham’ın moderatörlüğünü yürüteceği etkinlik sahnesine; The Evening Standard Genel Yayın Yönetmeni Dylan Jones, Saatchi & Saatchi Başkan ve Global Kreatif Direktörü Kate Stanners, Anti-Brexit kampanyasının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yayıncı Rachel Johnson, ünlü iç mimar Hugo Toro, inovatif ve sürdürülebilir iş modelleri uzmanı Nicolas de Santis, tasarımcı Henry Holland, sürdürülebilir modanın dünyadaki en iyi örneklerinden Ahluwalia markasının kurucusu Priya Ahluwalia, Avrupa ve Amerika moda sektörünün öncü isimlerinden Melissa Odabash, NASA ve Google şirketlerinde üst düzey görevler yürüten AI ve Uzay Mühendisi Larissa Suzuki ve NASA/JPL Astrofizikçi ve Plan-S Bilimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Umut Yıldız gibi isimler katılacak.

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ÖNEMLİ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

MARKA Konferansı’nın 2023 yılında ağırlayacağı isimler arasında; Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NYU Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selçuk Şirin, psikiyatri alanında Türkiye’nin en önemli bilim insanlarından Prof. Dr. Kemal Sayar, dünyaca ünlü şef Cem Mansur, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Cemaat Vakıfları 1. ve 2. Dönem Temsilcisi Laki Vingas, A Milli Kadın Voleybol ve Fenerbahçe Opet Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik, Cumhuriyet tarihinin en önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı, akademisyen ve dünyaca ünlü jeolog Celal Şengör, vizyoner çiftçi Sencer Solakoğlu, Türkiye’nin en büyük filozoflarından biri olarak anılan yazar Dücane Cündioğlu, Sosyolog Dr. Deniz Bağrıaçık, mimar Murat Tabanlıoğlu, gastronomi sektörünün öncülerinden Kaya Demirer, aktör ve doğa belgeseli yapımcısı Engin Altan Düzyatan, çağdaş sanat eleştirmeni ve uluslararası Küratör Beral Madra, moda editörü ve yaşam stili öncüsü Ece Sükan, çağdaş sanat platformu Spot’un kurucusu Tansa Mermerci, Koleksiyon Mobilya’nın ikinci kuşak yöneticileri Koray ve Doruk Malhan, Les Benjamins markasının kurucusu ve Kreatif Direktörü

Bünyamin Aydın, Esas Ventures’ın kurucusu Fethi Sabancı Kamışlı, Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, sınırları aşan kadın girişimcilik hikayesi DressBest’in yaratıcılarından Melis Yazıcı, sanat galerisi sahibi, iş adamı Oktay Duran, marka iletişim danışmanları Ahmet Akın, Can Remzi Ergen ve Ahmet Göker ve daha birçok uzman isim yer alıyor.

Moderatörlüğünü medyanın deneyimli isimlerinin yapacağı konferansta soruları; Mehmet Akif Ersoy,

Songül Hatısaru, Elif Ergu Demiral, Deniz Bayramoğlu, Kübra Par, Aysun Öz, Ayşe Arman, İrfan Donat, Çağdaş Ertuna, Şirin Sever, Buse Yıldırım ve Merva Ulusoy Bilginer soracak.

Konferansın ilk günü, 2 Kasım Perşembe günü saat 15.15’te Bloomberg HT’nin ‘‘ Tarımda Markalaşma’’ başlıklı oturumu gerçekleşece. Oturum konuşmacıları; Bloomberg HT Tarım & Gıda

Editörü ve Program Sunucusu İrfan Donat ve Feyz Çiftliği Kurucusu & Çiftçi Sencer Solakoğlu olacak.

KAPANIŞI ANLAMLI BİR KONSERLE YAPACAK

MARKA Konferansı, Cumhuriyet’in 100. yılına özel buluşmasının kapanışını anlamlı bir konserle yapacak. Türkiye’nin değerli müzisyenlerinin yer aldığı MARKA 2023 Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü şef Cem Mansur yönetiminde ve Naz İrem Türkmen’in solo performansı eşliğinde dünya klasik müziğinin eşsiz eserlerini seslendirecek. Konserin tüm geliri, depremden etkilenen okul öncesi çocukların travmalarını hafifletmek üzere Yapı Kredi tarafından hayata geçirilen “Yarınlara Kartopu” projesi kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak.

"TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZYILINI HAYAL EDİYORUZ"

MARKA Konferansı’nın kurucusu, Yürekli Konferansları Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “İlkini 2000 yılında gerçekleştirdiğimiz MARKA Konferansı, bugün Türkiye’nin en etkili fikir platformlarından biri olarak anılıyor. Bu unvanın öneminin ve bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının hayalini kurduğumuz MARKA 2023 Konferansı, bu sorumluluk duygusunun bir ürünü. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında iş dünyasının geleceğini hayal ederken; farklı yaklaşımları ve fikirleri buluşturup, kolektif bir yeni yüzyıl Cumhuriyet vizyonu ortaya koymak istedik. Bu hayali Türkiye’nin etki gücü en yüksek seyircisi olduğuna inandığım MARKA Konferansı katılımcıları ile buluşturmayı ve onlara bu inancı aşılamayı bir misyon olarak görüyorum. Türkiye’nin kendi

geleceğini şekillendirebileceğine ve öncü toplumlardan biri olabileceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz; bu inancı ve motivasyonu iş dünyasına aşılamak” dedi.