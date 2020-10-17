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Markar Esayan kimdir? Hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Markar Esayan'ın biyografisi

Markar Esayan'den acı haber dün akşam saatlerinde geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, 51 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İşte AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın kısaca hayatı

Markar Esayan kimdir? Hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Markar Esayan'ın biyografisi

Markar Esayan'ın vefat haberini duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki paylaşımında, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti. Esayan gazeteci kökenli milletvekillerinden biriydi. Acı kayıp sonrası pekçok isim Esayan için baş sağlığı mesajı yayımladı.

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

Markar Esayan 4 Şubat 1969'de İstanbul'da doğmuştur. İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

Markar Esayan, İşletme Uzmanı ve Gazeteci-Yazardı. Gazetelerde köşe yazarlığı ve çeşitli televizyonlarda siyasi tartışma programları yaptı. Basın ve yayın kuruluşlarında köşe yazarlığı ve siyasi yorumculuk yaptı. Yayımlanmış 3 romanı, 1 deneme ve 1 siyasi inceleme kitabı bulunmaktadır.

25. ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu, Türkiye - Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Ermenice bilen Eseyan, bekardı.

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