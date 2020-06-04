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HaberlerGündemMarketçi, kahvehane bahçesinde vuruldu
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Kahvehane bahçesinde otururken silahlı saldırıyla öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde, market sahibi Cihan Atasoy, arkadaşlarıyla oturduğu kahvehane bahçesinde, otomobilden düzenlenen silahlı saldırıyla öldürüldü. 3 çocuk babası Atasoy'ün ölümünün ardından soruşturma başlatan polis, 2 kişi oldukları tahmin edilen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

manisa silahlı saldırı
DHA

Manisa'nın Soma ilçesinde, market sahibi Cihan Atasoy (36),kahvehane bahçesinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Cuma Mahallesi'nde market sahibi olan Cihan Atasoy, dün saat 23.30 sıralarında, iş yerini kapattıktan sonra Ziya Gökalp Caddesi'ndeki kahvehaneye gitti. Kahvehanenin bahçesinde, 2 arkadaşı ile çay içen Atasoy'a yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Atasoy, kanlar içinde kalırken, saldırganlar kaçtı.

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Atasoy, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde 6 boş kovan bulan polis ekipleri, 2 kişi oldukları tahmin edilen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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