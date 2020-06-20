Marketlerin açık olup olmadığı, LGS sınavı için 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle gündemde. Alınan son karar neticesinde LGS sınavına katılan öğrenciler için bugün sınav saatlerinde 81 ilde sokağa çıkmak yasak olacak. Peki sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

MARKETLER AÇIK MI? 20 HAZİRAN

Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, belirlenecek akaryakıt istasyonları, lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Bugün marketler her zamanki saatlerinde kapanacak. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi marketler normal günlerde olduğu gibi sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam saat 21.00'de kapanacak.