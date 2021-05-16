Yarın tam kapanma süreci bitip kademeli normalleşme süreci başlayacak. Süreç öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından detayların yer aldığı genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte "Marketlerde hangi ürünlerin satışı yasak?" sorusu da cevabını buldu. İşte marketlerde satışı yasak olan ürünlerin listesi...

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre tam kapanma sürecinde satışı yasak olan ürünler şu şekilde:

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.