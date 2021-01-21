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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Konya'da korkunç olay! Markette dönen çifti katletti! - Haberler...
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Marketten dönen çift, evlerinin önünde komşuları tarafından öldürüldü

Konya'da market alışverişinden dönen Gonca (39) ve Abdullah Koçak (40) çifti, evlerinin önünde aralarında husumet olan komşusu Özkan C. tarafından uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan Özkan C. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Saldırıya uğrayan Koçak çiftinin o sırada evlerinde uyuyan oğlu Emre Koçak (9) ise gürültüyü duyup pencereden baktığından yerde anne ve babasının cansız bedenlerini görünce şok yaşadı.

SON DAKİKA: Konya'da korkunç olay! Markette dönen çifti katletti! - Haberler...
Pencereden bakan çocuk hayatının şokunu yaşadı
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DHA

Olay, saat 18.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Abdullah ve Canan Koçak çifti marketten alışverişten yaptıktan sonra evlerine girerken, 1 yıldır aralarında husumet bulunan komşuları Özkan C. ile karşılaştı. Özkan C., tabancayla Koçak çiftinin üzerine kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Otomobiliyle kaçan Özcan C. de kısa sürede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

PENCEREDEN BAKTIĞINDAN ANNE VE BABASININ CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ

Saldırıya uğrayan Koçak çiftinin o sırada evlerinde uyuyan oğlu Emre Koçak ise gürültüyü duyup pencereden baktığından yerde anne ve babasının cansız bedenlerini gördü.

Koçak çiftinin marketten oğulları için aldığı çikolata ile ekmek ve diğer malzemeler ise saldırı sonrası yola saçıldı. Çifttin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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