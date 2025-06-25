Marko Guduric'ten veda sözleri

Fenerbahçe Beko'da son maçına çıkan Marko Guduric, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDAKİ EN ZOR MAÇTI"

Guduric yaptığı açıklamada "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum." dedi.