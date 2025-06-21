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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Markus Gisdol Kayseri'ye geldi - Bellona Kayserispor Haberleri

        Markus Gisdol Kayseri'ye geldi

        Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni teknik direktörü Markus Gisdol şehre geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 21:37 Güncelleme: 21.06.2025 - 21:37
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        Markus Gisdol Kayseri'ye geldi!
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi anlaştığı Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, Kayseri’ye geldi.

        Son olarak Samsunspor’da görev yapan Teknik Direktör Markus Gisdol bugün hava yolu ile İstanbul’dan Kayseri’ye geldi. Kayserispor tarafından çiçekle karşılanan Markus Gisdol yarın saat 14.00’te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenecek imza töreni ile resmi sözleşmeye imza atacak.

        Taraftarlarca karşılanan Gisdol yaptığı açıklamada, "Çok sıcak bir karşılama, teşekkür ederim. İnşallah çok güzel bir çalışma süresi gerçekleştireceğiz" dedi.

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