        MARLİN atış testini başarıyla tamamladı - Savunma Sanayi Haberleri

        MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

        Elektronik harp kabiliyetleriyle donatılan MARLIN 100 EW, SMASH 200/12.7L uzaktan komutalı silah sistemiyle gerçekleştirdiği atış testini başarıyla tamamladı; ASELSAN–Sefine işbirliğiyle geliştirilen platform, TSK envanterindeki ilk silahlı insansız deniz aracı olarak denizlerde yeni caydırıcı güç olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:48 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:48
        MARLİN tam isabet
        Silahlı insansız deniz aracı MARLİN 100 EW, elektronik harp yetenekleriyle donatılmış olarak SMASH 200/12.7L uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemiyle atış testini başarıyla tamamladı.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ASELSAN ve ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının katkısıyla hayata geçirilen MARLIN 100 EWnin elektronik harp yetenekleriyle donatılmış, silahlı ve insansız bir deniz platformu olarak başarıyla test edildiğini belirtti.

        Uzaktan komutalı SMASH silah sistemi, yüksek hassasiyetli hedef angajmanı ve otonom seyir kabiliyetiyle MARLİNin denizlerde caydırıcılığın yeni adresi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Savunma Sanayii Başkanlığımızın 40. yılında ortaya konan bu başarı, yerli ve milli üretim anlayışımızın mavi sulardaki yansımasıdır. Başta ASELSAN ve Sefine Tersanesi olmak üzere, bu platforma katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve sahada alın teriyle bu sürece omuz veren çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yolumuz Mavi Vatandır. Gücümüz, kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir."

        MARLİN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olma özelliği taşıyor.

        FOTO: DHA

