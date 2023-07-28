Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar

        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar

        Avşa Adası'ndan İstanbul'da Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan yolcular korku dolu anlar geçirdi. O sırada yolculardan bazıları fenalık ve baygınlık geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı. Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı. Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı.

        Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı. Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı. Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

        Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı. Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken, yüksek sesle dua edenler görüldü.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda