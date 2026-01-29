Habertürk
Habertürk
        Marmara Denizi'nde umut veren gelişmeler yaşanıyor

        Marmara Denizi'nde umut veren gelişmeler yaşanıyor

        Hep kirlilikle gündeme gelen Marmara Denizi'ndeki umut veren gelişmelere bizzat dalış yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da tanıklık etti. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 29.01.2026 - 21:25 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:53
        Marmara Denizi yeniden nefes alıyor
        Hep kirlilikle gündeme gelen Marmara Denizi’ndeki umut veren gelişmelere bizzat dalış yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da tanıklık etti. Esra Toptaş yazdı…

        Önceki gün, hep kirlilikle gündeme gelen Marmara Denizi için umut veren gelişmeler olduğunu dile getirmiştim. Uzun yıllardır Marmara’da bizzat dalışlar yaparak önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Sarı, son dalışlarında Marmara’nın kurtuluşu plan pina ve deniz çayırlarına rastlandığını, bunun Marmara’ya nefes aldıracağını açıklamıştı. Prof. Sarı, özellikle İzmit Körfezi, Eskihisar civarında görülen pina ve deniz çayırlarının Marmara’nın temizlenmesine çok büyük katkı sunacağını söylemişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da geçtiğimiz günlerde Gebze Eskihisar’da bizzat dalışlar yaptı. Başkan Büyükakın, Marmara için umutlandıran bulgularını da şöyle anlattı:

        Tahir Büyükakın
        Tahir Büyükakın
        ‘KÖRFEZ YENİDEN NEFES ALIYOR’

        “Gebze Eskihisar’da derinlere daldık, İzmit Körfezi’nin yeniden nefes alışına bizzat tanıklık ettik.

        Saatte 6 litre suyu filtreleyen pinalar ve Amazon Ormanları’ndan 35 kat daha fazla oksijen üreten deniz çayırları, yürüttüğümüz kararlı mücadelenin somut sonucu olarak karşımızda duruyor.

        Biz Marmara’yı sadece çamurdan arındırmıyoruz; ekosistemi baştan sona yeniden inşa ediyoruz.

        Bu kıymetli çalışmalara bilimsel katkı sunan Mustafa Sarı ve tüm ekibine emekleri için yürekten teşekkür ediyorum.

        Dipten diriliş, tüm Marmara’ya yayılıyor.

        Kardelenler baharı, pinalar ise denizin geri dönüşünü müjdeliyor.”

        KOCAELİ’DE DİP TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzunca bir süredir Marmara’nın kabusu olan kirlilik ve kirlilikle birlikte ortaya çıkan müsilaja karşı birçok ayağı olan temizlik projesi yürütüyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesini sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük çevre projesi olarak adlandıran çalışma, tüm Marmara’yı kapsamakla birlikte İzmit Körfezi’ni dipten temizleyerek adeta bir akvaryuma dönüştürmeyi hedefliyor.

        İzmit Körfezi’ni temizlemek ve en önemlisi de temiz tutmak için yürütülen çalışmaların birçok ayağı var. Bir yandan dip çamuru temizliği projesi yürürken diğer yandan da arıtma tesisleri devreye alınıyor. Müsilaj ve iklim değişikliği etkileri ile artış gösteren kirliliği önleme ve gelecek nesillere temiz bir deniz armağan etme hedefiyle ilerleyen proje ile 23 arıtma tesisi ile arıtılan atık su miktarını biyolojik arıtmada yüzde 100’lere, ileri biyolojik arıtmada yüzde 75’lere çıktı.

        Şimdi bu temizleme çalışmalarının sonucu olarak Marmara’da pinaların ve deniz çayırlarının görülmesi de Marmara için umutları yeşillendiriyor…

