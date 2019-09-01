Marmara Park açılış ve kapanış saatleri 2019

Marmara Park AVM, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan Türkiye'nin ilk uzay temalı alışveriş merkezidir. ECE Türkiye tarafından 220 milyon euroluk yatırım hacmi ile 100.000 metrekarelik bir alanda inşa edilmiştir. Marmara Park AVM, açılış tarihi olan 17 Ekim 2012'den bu yana hem İstanbullulara hem de yerli-yabancı turistlere hizmet vermektedir.

MARMARA PARK AVM AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Marmara Park AVM hafta içi ve hafta sonu her gün mesaiye sabah 10.00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22.00'a kadar aralıksız olarak devam eder.

Marmara Park; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir.

Marmara Park ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve arefe günlerinde de açıktır.

MARMARA PARK AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ 2019

Marmara Park AVM, Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No: 33A Esenyurt İstanbul adresinde bulunmaktadır. Marmara Park'a 0212 854 38 55 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.